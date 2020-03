Koronawirus w Wielkiej Brytanii: Liczba przypadków COVID-19 wzrosła do 9529

Liczba zgonów w ciągu ostatniej doby jest ponad dwa razy mniejsza niż we wtorek, który był jak dotąd najgorszym dniem od początku epidemii. Nastąpił natomiast największy dobowy przyrost nowo wykrytych zakażeń - z 8077 we wtorek do 9529.źródło: ShutterStock