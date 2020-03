Sasin mówiąc o samolocie, który wyleciał do Chin po sprzęt medyczny podkreślił, że z tego co wie, "ten samolot ma w czwartek wrócić". "To będzie pierwszy taki duży transport sprzętu medycznego, bardziej akcesoriów, maseczek, rękawic, czy gogli. Również te transporty organizują spółki Skarbu Państwa, nie tylko Agencja Rezerw Materiałowych" - powiedział wicepremier.źródło: ShutterStock