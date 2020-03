W ocenie Gowina do tej pory "zarówno przewidywania, jak i kroki, które podjął polski rząd, żeby zapobiegać szybszemu niż przewiduje to model, rozprzestrzenianiu się epidemii, są skuteczne". "Każdego dnia zbiera się sztab zarządzający sytuacją kryzysową i każdego dnia pan minister Szumowski przedstawia prognozy. Jak do tej pory te prognozy sprawdzają się z naprawdę imponującą dokładnością" - powiedział w Polskim Radiu 24.

Pytany, jak długo potrwa kryzys i jak będzie głęboki, wicepremier odparł, że "prognozy są różne". "Nikt do końca nie wie, jak wirus będzie zachowywał się np. w sytuacji zmiany pogody. Wiadomo, że w temperaturze powyżej 20 stopni jego aktywność maleje. Nie ginie, ale przestaje być aż tak groźny. Na razie rząd działa, zakładając kilka różnych scenariuszy. Musimy się liczyć także z tym scenariuszem najgorszym, który bierze pod uwagę np. rząd brytyjski, czyli trwaniem epidemii aż do wiosny 2021 r." - podkreślił.

Dodał, że "wstrzymanie działań dużych sektorów gospodarki na okres dłuższy niż kilkutygodniowy byłoby bardzo trudne do przetrzymania dla całej polskiej gospodarki". "Na razie zakładamy, że tym scenariuszem realistycznym jest powrót do normalnego funkcjonowania po świętach wielkanocnych, ale musimy być przygotowani także na scenariusze trudniejsze. W tej chwili eksperci z różnych obszarów, nie tylko zarządzania kryzysowego, pracują nad alternatywnymi rozwiązaniami" - poinformował szef MNiSW.

Wicepremier wspomniał także o pracach naukowców nad szczepionką na koronawirusa. Jak podkreślił, polscy naukowcy "są uczestnikami tych badań w ramach międzynarodowych zespołów". "Natomiast Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a konkretnie pan prof. Krzysztof Pyrć, najlepszy polski wirusolog, są bliscy wypracowania szybkich testów na koronawirusa. Być może już jesienią takie polskie bardzo szybkie testy będą dostępne" - powiedział. (PAP)

