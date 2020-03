Kolejki ciężarówek przed przejściami granicznymi z Czech do Polski

Przed otwartymi dla ruchu towarowego drogowymi przejściami granicznymi z Czech do Polski nadal stoją długie kolumny samochodów. Policja reguluje ruch na trasie z Hradca Kralove do Kudowy, by zapewnić płynny ruch uliczny w miastach Nachod i Jaromierz.