Kolejne wyniki pacjenta "zero" są negatywne; możemy go uznać za wyleczonego i w środę wypisać do domuźródło: ShutterStock

Kolejne wyniki "pacjenta zero" są negatywne, a to oznacza, że możemy go uznać za wyleczonego i jutro wypisać do domu - poinformował we wtorek Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze. "Pacjent zero" to pierwsza osoba w Polsce, u której zdiagnozowano zakażenie koronawirusem.