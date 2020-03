Liczba zakażeń koronawirusem w ciągu ostatniej doby wzrosła w Holandii o 292 - do 1705. 19 osób zmarło, podnosząc łączną liczbę zgonów z 24 do 43 - poinformował we wtorek Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM).