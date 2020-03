Dwóch pacjentów na Mazowszu, podobnie jak pozostali chorzy w tym województwie, hospitalizowanych jest w Warszawie. Razem daje to sześć potwierdzonych przypadków zakażenia w Mazowieckiem. Pierwszy odnotowano w niedzielę.

Sześć przypadków jest już również w województwie lubelskim. Wszyscy czworo pacjenci, o których poinformował w czwartek resort, są w szpitalu w Lublinie. Pacjent, u którego we wtorek potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w tym regionie, przebywa natomiast w szpitalu Bełżycach, a pacjentka z drugim przypadkiem także w Lublinie.

Troje pacjentów z Dolnego Śląska ze stwierdzonym koronawirusem jest w szpitalach we Wrocławiu i w Oleśnicy. Rzeczniczka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego Urszula Małecka poinformowała PAP w czwartek, że pacjenci w stolicy Dolnego Śląska to dwaj mężczyźni w młodym i w średnim wieku. Łącznie hospitalizowanych w województwie jest sześć osób z koronawirusem, a jedna zakażona przebywa w kwarantannie domowej. Pierwszy przypadek potwierdzono w piątek.

Troje pacjentów ze Śląska przebywa w szpitalach w Sosnowcu, Chorzowie i Zawierciu. Łącznie na terenie województwa przebywa 11 osób z potwierdzonym koronawirusem. Poza wspomnianymi pięcioro pacjentów jest w Raciborzu i troje w Cieszynie. Pierwsze przypadki potwierdzono w niedzielę.

Jeden pacjent w województwie łódzkim jest hospitalizowany w Łodzi. To drugi przypadek w tym województwie. Pierwszy stwierdzono w środę u młodej kobiety, która przebywa także w szpitalu w Łodzi.

W sumie w Polsce potwierdzono 44 przypadki zakażenia koronawirusem. Resort zdrowia codziennie aktualizuje te dane. O pierwszym polskim przypadku pacjenta zarażonego wirusem SARS-CoV-2 poinformował 4 marca, tydzień temu. Był to mężczyzna, który przyjechał z Niemiec autokarem. Trafił on do szpitala zakaźnego w Zielonej Górze. Obecnie osoby, u których wykryto tę chorobę przebywają m.in. w placówkach we Wrocławiu, Ostródzie, Szczecinie, Poznaniu, Krakowie.