W zespole znajdą się m.in. członkowie zarządu województwa, przewodniczący sejmiku, dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych, dyrektor Departamentu Zdrowia, sekretarz, skarbnik województwa, przedstawiciele Kancelarii Zarządu.

Jak wyjaśnił Leyko, podstawowym zadaniem zespołu będzie monitorowanie sytuacji, współpraca ze wszystkimi służbami, koordynacja działań nie tylko w urzędzie marszałkowskim, ale również w jednostkach podległych.

Rzecznik dodał, że zarząd województwa podczas wtorkowego posiedzenia zapoznał się z informacją na temat sytuacji w województwie podkarpackim. „Członkowie zarządu podjęli także decyzje o odwołaniu wszystkich imprez organizowanych przed urząd marszałkowski i jednostki podległe oraz ograniczenie do minimum wyjazdów służbowych, przede wszystkim zagranicznych” – podkreślił Leyko.

Rzecznik zapowiedział, że w najbliższych dniach zwołana zostanie nadzwyczajna sesja sejmiku województwa podkarpackiego, na której przedstawiona zostanie aktualna sytuacja i możliwe działania prewencyjne ws. koronawirusa.

We wtorek w siedzibie urzędu marszałkowskiego, jak przekazał Leyko, podjęta została nietypowa forma profilaktyki. Jedna z lokalnych firm farmaceutycznych przekazała dla urzędników preparaty z witaminą C wspierającą odporność. „Każdy pracownik urzędu mógł we wtorek pobrać niezbędną dawkę witaminy C” – dodał rzecznik.

W woj. podkarpackim dotychczas nie stwierdzono żadnego przypadku osoby zarażonej koronawirusem SARS-CoV-2. (PAP)

autor: Wojciech Huk