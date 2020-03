Według albańskiego ministerstwa zdrowia stan obu zarażonych jest stabilny i nie mają żadnych powikłań.

Wcześniej przebadano ok. 60 osób, co do których istniały podejrzenia, iż są zarażeni, ale wyniki okazały się negatywne.

We Włoszech, które sąsiadują z Albanią przez Morze Adriatyckie, przebywa ponad 400 tys. Albańczyków.