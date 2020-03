Według greckich władz medycznych nowe przypadki zdiagnozowano w grupie osób, która niedawno wróciła z pielgrzymki do miejsc świętych w Izraelu i Egipcie.

Rząd Grecji w środę ogłosił zamknięcie szkół i zakaz publicznych zgromadzeń na terenie trzech regionów za zachodzie kraju. Ograniczenia obowiązują od czwartku i zostały wprowadzone po tym, jak na tych terenach odnotowano jeden przypadek zakażenia koronawirusem.

Ministerstwo zdrowia zdementowało natomiast doniesienia medialne o objęciu kwarantanną zmierzającego do wyspy Korfu na zachodzie Grecji statku wycieczkowego MSC Opera. "Ze strony greckich władz medycznych nie było żadnych zaleceń dotyczących kwarantanny" - przekazał rzecznik ministerstwa zdrowia. Słowa rzecznika potwierdził również armator statku.

Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), do czwartku rano odnotowano ponad 95 tys. przypadków infekcji koronawirusem w 79 krajach świata, a ponad 3,2 tys. zakażonych zmarło, w zdecydowanej większości w Chinach. W Europie największe ogniska choroby znajdują się we Włoszech, Francji i Niemczech.