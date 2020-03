Jak poinformował PAP w środę koordynator ds. informacji Starostwa Powiatowego w Policach Mateusz Frąckowiak, o terminie zakończenia kwarantanny w internatach Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza zdecydował powiatowy inspektor sanitarny. Według informacji przekazanej przez Frąckowiaka, jedna z uczennic przebywających w szpitalu wojewódzkim wróciła do Polski 23 lutego. Okres 14 dni, podczas którego należy obserwować stan zdrowia osób powracających z rejonów wysokiego ryzyka, zakończy się więc w jej przypadku 8 marca.

U obu uczennic polickiego zespołu szkół testy wykluczyły obecność koronawirusa. P.o. rzecznika prasowego szpitala wojewódzkiego w Szczecinie Mateusz Iżakowski przekazał PAP, że obie nastolatki pozostaną w szpitalu do niedzieli. Dziewczęta przebywały podczas ferii zimowych we Włoszech - jedna w rejonie północno-zachodnich Włoch, druga w Szwajcarii, jednak jeździła na zakupy do Włoch, m.in. do Mediolanu.

W dwóch budynkach internatu Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach przy ulicy Siedleckiej 6a i Kresowej 7, w których obowiązuje kwarantanna, przebywa łącznie ponad 200 wychowanków i wychowawców. Zawieszono też zajęcia w szkole.

W środę szpital wojewódzki otrzymał także informację o ujemnych wynikach testów na obecność koronawirusa u dwóch pozostałych, dorosłych pacjentek. Obecnie w szpitalu przebywają kolejne dwie osoby, u których wykonywane są w pierwszej kolejności testy na grypę, nie ma obecnie podejrzenia koronawirusa.(PAP)

