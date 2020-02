"Na tę chwilę w Polsce nie mamy potwierdzonego przypadku koronawirusa. Wszystkie badania, które zostały wykonane w kraju, a było ich ponad 350 wykazały wynik ujemny” – powiedział wiceminister zdrowia. Ministerstwo Zdrowia nie potwierdza informacji Ekspressu Ilustrowanego, by w Łodzi odnotowano pierwszy w Polsce przypadek koronawirusa. Gazeta napisała, że wykryto go u kobiety, która przez miesiąc przebywała w Tajlandii, w sobotę przyleciała samolotem do Warszawy, a następnie pociągiem pojechała do Łodzi.