Do pięciu lat więzienia grozi trzem mieszkańcom Warszawy, którzy podejrzewani są o znieważenie i uszkodzenie pomnika ks. prałata Henryka Jankowskiego. Prokuratura zakończyła śledztwo w tej sprawie i skierowała do sądu akt oskarżenia - poinformowała we wtorek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk.