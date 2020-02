W piątek w Dęblinie przez szefa MON Mariusza Błaszczaka, w obecności prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego, została podpisana umowa wartości 4,6 mld dolarów na dostawę 32 samolotów wielozadaniowych F-35 wraz z pakietem szkoleniowym i logistycznym. Samoloty mają być dostarczane w latach 2024-30.

"Nie czuję się bezpieczniejsza, bo te samoloty, jak dobrze pójdzie, będziemy w Polsce mieli za 15 lat. Te samoloty wymagają specjalnych lotnisk, specjalnego wyszkolenia pilotów. To jest 15 lat zanim pierwszy samolot trafi do Polski, a my potrzebujemy mieć poczucie bezpieczeństwa, żeby te samoloty, które mamy, które są na lotniskach, były w stanie bronić naszego kraju" - powiedziała Kidawa-Błońska w Polsat News pytana, czy czuje się bezpieczniejsza po zawarciu kontraktu dotyczącego nabycia F-35.

Jak dodała "potrzebujemy obronę przeciwrakietową bardzo silnie rozwiniętą, a o tym na razie PiS nie mówi".

"Poza tym martwi mnie to, że z taką łatwością wydaje się pieniądze. Jestem pewna, że sejmowa komisja obrony narodowej powinna być poinformowana, dlaczego ten zakup, na jakich warunkach, dlaczego nie ma offsetu, dlaczego nie ma rzeczy, z których powinniśmy skorzystać wydając tak wielkie pieniądze na zakup tych samolotów" - mówiła wicemarszałek Sejmu.

Jak oceniła "wiele wątpliwości, wydane pieniądze, a poczucie bezpieczeństwa wcale się nie zwiększyło". "Mamy mieć ten sprzęt, ale za wiele, wiele lat, 15 lat to jest naprawdę bardzo dużo czasu, a nie jesteśmy przygotowani tu i teraz. A ważne jest dla nas to, jak broniona jest Polska w tej chwili" - podsumowała Kidawa-Błońska.

Zgodnie z umową jednostkowa cena maszyny wraz z silnikiem wyniesie 87,3 mln zł netto. Koszty przystosowania baz lotniczych mają wynieść 0,7-1,8 mld zł. Samoloty zostaną dostarczone w konfiguracji standardowej dla wszystkich użytkowników odbierających F-35 w latach 2024-30 i z aktualnie najnowszym oprogramowaniem.