Na piątkowej konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że premier Mateusz Morawiecki zdecydował o złożeniu do TK wniosku o zbadanie z konstytucją przepisów prawa, które zostały zastosowane do wydania czwartkowej uchwały SN.

Rzecznik rządu pytany, czy sędziowie powołani przez nową KRS powinni przystępować do orzekania, czy się od tego uchylić, odparł, że "Sąd Najwyższy nie ma kompetencji do tego, aby decydować o tym, czy ktoś jest sędzią, czy nie". "Prerogatywy w tym zakresie ma prezydent, powołując konkretnego sędziego do sprawowania urzędu" - podkreślił Müller.

"W naszym przekonaniu i ten wniosek (premiera do TK - PAP) będzie zawierał taką tezę, że ci sędziowie cały czas są sędziami Rzeczypospolitej, ponieważ zostali powołani zgodnie z prawem i powinni orzekać" - podkreślił rzecznik rządu.