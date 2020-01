O objęciu przez Pawlikowskiego funkcji przewodniczącego jury konkursu głównego Millennium Docs Against Gravity poinformowali w poniedziałek organizatorzy wydarzenia.

Jak przypomniano w przesłanym PAP komunikacie, początki pracy reżyserskiej Pawlikowskiego związane są z filmami dokumentalnymi. "Współpracując z BBC, stworzył chociażby głośny, przewrotny film +Z Moskwy do Pietuszek z Wieniediktem Jerofiejewem+ (1990), zawierający wywiad z wybitnym pisarzem oraz kultową w Wielkiej Brytanii dokudramę +Twockers+ (1998) – historię złodziejaszka, który chce wyjść na prostą. W +Podróżach Dostojewskiego+ (1991) podążał za prawnukiem Igora Dostojewskiego, który przyjechał na zaproszenie fanów pisarza do Niemiec, niewiele wiedząc o swoim przodku" - czytamy.

W komunikacie przypomniano również, że pozycję jednego z najciekawszych współczesnych reżyserów europejskich Pawlikowski ugruntował dzięki fabule "Lato miłości" (2004), w której opowiedział o uczuciu, które łączy dwie nastolatki pochodzące z odmiennych światów. Premiera jego kolejnego filmu "Kobiety z piątej dzielnicy" odbyła się w 2011 r. na festiwalu w Cannes.

Najbardziej znanymi obrazami Pawlikowskiego są kameralne, czarno-białe filmy "Ida" (2013) oraz "Zimna wojna" (2017). Pierwszy z nich został nagrodzony Oscarem dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego oraz Nagrodą BAFTA w tożsamej kategorii. Natomiast "Zimna wojna" przyniosła Pawlikowskiemu Złotą Palmę za reżyserię na 71. festiwalu canneńskim. Została także doceniona m.in. Europejskimi Nagrodami Filmowymi w kategoriach: najlepszy europejski film, reżyser, scenarzysta (Pawlikowski), aktorka (Joanna Kulig) oraz montażysta (Jarosław Kamiński).

W 2019 r. Pawlikowski był przewodniczącym jury konkursu głównego festiwalu w Cannes. Oprócz niego w jury znalazły się aktorki Elle Fanning i Maimouna N'Diaye; reżyserki i scenarzystki Kelly Reichardt i Alice Rohrwacher; twórca komiksów Enki Bilal oraz reżyserzy i scenarzyści Robin Campillo i Jorgos Lantimos.

Millennium Docs Against Gravity jest największym festiwalem filmów dokumentalnych w Polsce. W tym roku impreza odbędzie się w dniach 8-24 maja w sześciu polskich miastach. W jej programie znajdą się m.in. poświęcone życiu w Syrii, nominowane do Oscara dla najlepszego pełnometrażowego filmu dokumentalnego "For Sama" Waad al-Kateab i Edwarda Wattsa, a także "The Cave" Firasa Fayyada. Publiczność będzie mogła obejrzeć również m.in. "Lekcje miłości" Małgorzaty Goliszewskiej i Katarzyny Matei. (PAP)

autorka: Daria Porycka