Ataki rosyjskiej propagandy na Polskę za jej rzekomy współudział w wywołaniu II wojny światowej, antysemityzm i niewdzięczność wobec sowieckich wyzwolicieli będą trwały do końca stycznia. Obejmą przypadającą na 17 stycznia 75. rocznicę wkroczenia wojsk radzieckich do ruin Warszawy i 27 stycznia, gdy Władimir Putin wspólnie z izraelskim premierem Binjaminem Netanjahu będą czcić w Jerozolimie Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Później fala osłabnie, by powrócić w przeddzień obchodów 75. rocznicy Dnia Zwycięstwa, który Rosjanie obchodzą 9 maja.