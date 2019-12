"Polski premier oskarża Putina o +celowe+ kłamstwa w sporze ws. II wojny światowej" - pisze na swojej stronie "Politico". Omawia oświadczenie premiera Morawieckiego, przypomina słowa prezydenta Putina i pisze o wezwaniu ambasadora Rosji przez polski MSZ.

Depeszę agencji AP pod tytułem "Polski premier oskarża Putina o kłamstwo na temat wybuchu II wojny światowej" opublikowały m.in. amerykańskie serwisy "Washington Post", "New York Times", "Miami Herald", "The Kansas City Star", portale Yahoo!, ABC News i MSN, izraelski serwis The Times of Israel oraz serwis brytyjskiego dziennika "Daily Mail".

Część mediów, m.in. amerykański serwis internetowy VOA, pakistański Urdu Point i strona internetowa indonezyjskiej gazety "The Jakarta Post", opublikowała depeszę AFP pod tytułem "Polski premier potępia Putina za +kłamstwa+ o II wojnie światowej".

Na podstawie depeszy CTK czeskie serwisy piszą, że zdaniem polskiego premiera "prezydent Putin wielokrotnie kłamał o Polsce" (Lidovky.cz, Novinky.cz). "Kłamiesz o nas, żeby odwrócić uwagę od własnych problemów - oskarżył Putina polski premier" - pisze w nagłówku Aktualne.cz.

Na stronie internetowej szwedzkiego dziennika "Aftonbladet" zamieszczono krótkie omówienie oświadczenia premiera Morawieckiego agencji TT. W depeszy zatytułowanej "Polska: Putin kłamie w sprawie wybuchu wojny" przypomniano, że 17 września 1939 r. ZSRR zaatakował Polskę, a także wyjaśniono, czym był pakt Ribbentrop-Mołotow. Tą samą depeszę publikują inne szwedzkie serwisy.

Brytyjski serwis Emerging Europe w artykule "Polski premier twierdzi, że pisanie przez Rosję historii na nowo jest zagrożeniem dla Europy", cytuje słowa Morawieckiego i Putina, a także pisze m.in. o budowie gazociągu Nord Stream 2.

EUobserver podkreśla z kolei, że "Polska woła o solidarność Unii Europejskiej po tym, jak rosyjski prezydent Władimir Putin przedstawił Polaków jako +antysemickie świnie+, które +zmawiały się+ z Hitlerem".

Omówienie oświadczenia premiera zamieściła na swojej stronie internetowej także niderlandzkojęzyczna belgijska gazeta "Het Laatste Nieuws". Zatytułowała je "+Kłamstwa+. Warszawa kontratakuje po tym, jak Putin oskarżył Polskę o spiskowanie z Hitlerem".

Brytyjski tabloid "Daily Express" artykuł na swojej stronie internetowej zatytułował: "Furia II wojny światowej: polski premier oskarża Putina i Rosję o celowe kłamstwa o potwornym konflikcie". "Putin kilka razy mówił, że Polska musi ponieść odpowiedzialność za wybuch II wojny światowej, podnosząc napięcie między oboma państwami" - pisze.

W ubiegłym tygodniu prezydent Rosji skrytykował wrześniową rezolucję Parlamentu Europejskiego dotyczącą wybuchu II wojny światowej. Putin wyraził m.in. ocenę, że przyczyną II wojny światowej był nie pakt Ribbentrop-Mołotow, a pakt monachijski z 1938 r. Podkreślił też wykorzystanie przez Polskę układu z Monachium do realizacji roszczeń terytorialnych dotyczących Zaolzia. Przekonywał m.in., że we wrześniu 1939 r. Armia Czerwona w Brześciu nie walczyła z Polakami i w tym kontekście "niczego Polsce Związek Radziecki w istocie nie odbierał".

W niedzielę ukazało się oświadczenie premiera Mateusza Morawieckiego. "Prezydent Putin wielokrotnie kłamał na temat Polski. Zawsze robił to w pełni świadomie. Zwykle dzieje się to w sytuacji, gdy władza w Moskwie czuje międzynarodową presję związaną ze swoimi działaniami. I to presję nie na historycznej, a na jak najbardziej współczesnej scenie geopolitycznej" - czytamy w oświadczeniu szefa polskiego rządu.