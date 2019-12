Na profilu KOD na Twitterze zamieszczono krytyczny wobec posłów opozycji wpis. "Wczoraj tysiące ludzi na ulicach protestowało przeciw +ustawie kagańcowej+, politycy opozycji także, a dzisiaj ci politycy nie przyszli na głosowanie w tak ważnej sprawie!" – czytamy.

Sekretarz KOD Jarosław Marciniak również nie szczędził krytyki posłom opozycji, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu. "Lista wstydu Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, czy Państwo mogą złożyć mandat i odejść z Parlamentu!?!" – napisał i opublikował listę parlamentarzystów, którzy nie głosowali ws. projektu ustawy przygotowanej przez PiS. "Nie po to ludzie w chłodzie zimnie stoją pod sądami, kiedy decyzja jest w waszych rękach, a wam się po prostu nie chce przyjść do pracy na 10 rano. To jest skandal!!! Wstyd!" - podkreślił.

32 posłów opozycji - 11 z KO, 12 z Lewicy, 7 z PSL-Kukiz15 i 2 z Konfederacji - nie wzięło udziału w czwartkowym głosowaniu nad włączeniem do porządku obrad projektu PiS dot. zmian w sądownictwie. Podczas Konwentu Seniorów zgłoszono sprzeciw wobec uzupełnienia porządku obrad o ten projekt, ale w głosowaniu większość sejmowa zdecydowała, że Izba zajmie się projektem ustawy, autorstwa PiS.

W środę w największych miastach w Polsce odbyły się protesty przeciwko proponowanym przez PiS zmianom w sądownictwie. Pod hasłem "Dziś sędziowie - jutro Ty", demonstranci protestowali przed Sejmem i gmachami sądów.