Paweł Lickiewicz, wicekonsul w Los Angeles odpowiedzialny za dyplomację publiczną, powiedział PAP, że Los Angeles Museum of the Holocaust nawiązuje do tradycji kultywowanej w Instytucie Yad Vashem - gdzie w Ogrodzie Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w Instytucie Yad Vashem do 1996 r. sadzono drzewa dla Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

Jak wyjaśnił Lickiewicz, w parku należącym do Los Angeles Museum of the Holocaust konkretne drzewa są dedykowane narodom, które ryzykowały życie pomagając Żydom podczas II wojny światowej.

W poniedziałek odbyło się odsłonięcie tablicy pod drzewem poświęconym właśnie polskim bohaterom. "To drzewo upamiętnia Sprawiedliwych z Polski, którzy ryzykowali życie, aby ocalić Żydów podczas Holokaustu" - czytamy na tablicy.

Lickiewicz poinformował, że jedna z sal stałej ekspozycji poświęcona jest osobom ratującym Żydów, fragment tej ekspozycji przybliża historię i postać Ireny Sendlerowej.

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski zwrócił uwagę, że "w tym miejscu, do wczoraj nie było tablicy upamiętniającej Polaków ratujących Żydów, było kilka pamiątkowych tablic, które przypominały o roli przedstawicieli różnych narodowości, których jest najwięcej wśród Sprawiedliwych w Yad Vashem".

"To wyraz dumy z naszej historii, że w miejscu, które jest odwiedzane przez setki tysięcy osób, zwiedzający będą mogli oddać hołd polskim bohaterom" - podkreślił. Jak dodał Kolarski, o tym, że w parku przy Muzeum brakuje upamiętnienia polskich bohaterów poinformował go historyk Adam Gliksman.

W uroczystości uczestniczyli konsul generalny w Los Angeles Jarosław Łasiński, dyrektor Muzeum Beth Kean, weterani, korpus dyplomatyczny oraz kilku ocalonych.

Tablica w najstarszym muzeum holokaustu w USA została odsłonięta z inicjatywy Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

autor: Olga Łozińska