"Koncyliacyjne", "nawołujące do wzajemnego szacunku"; "pozbawione jakiejkolwiek treści", "hipokryzja i pustosłowie" - to pierwsze komentarze polityków opublikowane w mediach społecznościowych po orędziu prezydenta Andrzeja Dudy wygłoszonego we wtorek na pierwszym posiedzeniu Sejmu IX kadencji.