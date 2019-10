Sobolewski pytany w poniedziałek w TV Republika o kandydatów opozycji na urząd prezydenta powiedział, iż do tej pory uważał, że kandydatura Donalda Tuska na ten urząd jest nieaktualna.

"Ale dzisiaj to się zmieniło z jednego prostego powodu. Według mnie informacja o tym, że 12 grudnia chyba ma być wydana książka (...) Donald Tusk - Szczery, być szczery jak Donald Tusk, to już samo w sobie brzmi groteskowo. Natomiast jest inauguracja książki przewodniczącego Rady Europejskiej i uważam, że to jest wstępna zapowiedź wejścia na ten poziom - jestem, zgłaszam się, chcę kandydować" - podkreślił Sobolewski.

Jego zdaniem trudno jest powiedzieć, kto będzie kandydatem opozycji na urząd prezydenta. "Czy będzie to jeden kandydat, czy kilku. Natomiast dzisiaj uważam, że przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk (...) chyba wrzucił kamyczek do ogródka opozycji i lekko zgłosił się na kandydata" - powiedział szef Komitetu Wykonawczego PiS.

Książka Tuska zatytułowana "Szczerze", która opowiadać ma m.in. o kulisach europejskiej polityki ukazać ma się 12 grudnia nakładem Wydawnictwa Agora. "Jak mówi obecna władza: uczciwi nie mają się czego obawiać" - napisał b. premier na Twitterze komentując informację zapowiadającą ukazanie się jego książki.

