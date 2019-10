Szef MSZ Francji: UE musi rozważyć embargo na broń dla Turcji

Szefowie MSZ państw UE muszą ponownie potępić Turcję za ofensywę w Syrii, wezwać do wprowadzenia embarga na broń dla Turcji i zwrócić się do USA o spotkanie państw koalicji walczącej z Państwem Islamskim (IS) - powiedział w poniedziałek minister SZ Francji Jean-Yves Le Drian.