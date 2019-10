PKW opublikowała wyniki wyborów z 42,22 proc. obwodowych komisji wyborczych, w poniedziałek po godz. 6.

Według danych z 11575 na 27415 obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 3 115 570 głosów, co daje mu 49,3 proc. poparcia. Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni zdobył 1 407 279 głosy - 22,27 proc. poparcia. Na kandydatów Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej zagłosowało 687 765 osób, co daje mu 10,88 proc. poparcia.

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe uzyskał 616 171 i - tym samym - 9,75 proc. poparcia. Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość - 418 272 i 6,62 proc. poparcia.

Pozostałe komitety nie przekroczyły progu wyborczego.

WYBORY DO SENATU

PiS zdobył 49,41 proc. głosów w wyborach Senatu, KO - 29,81 proc., PSL - 5,49 proc. - wynika z danych z 42,26 proc. obwodowych komisji wyborczych podanych na stronie PKW. Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły progu wyborczego.

Według danych z 11585 na 27415 obwodowych komisji wyborczych (42,26 proc.) KW Prawa i Sprawiedliwości uzyskał 3 091 416, czyli 49,41 proc. ważnych głosów, KKW Koalicja Obywatelska PO.N IPL Zieloni uzyskał 1 865 113, czyli 29,81 proc. głosów, a KW Polskie Stronnictwo Ludowe - 343 451 tys., czyli 5,49 proc. głosów.

Pozostałe komitety nie przekroczyły progu wyborczego. Więcej niż 1 proc. poparcia uzyskały: KW Sojusz Lewicy Demokratycznej - 148 939 głosów, czyli 2,38 proc.; KWW Bezpartyjni i Samorządowcy - 116 666 głosów, czyli 1,86 proc. a KWW Rozwój Podkarpacia - 62 653 czyli 1 proc.