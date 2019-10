W połowie września KPH wystartowało z kampanią „Głosuję na miłość”, której celem było zweryfikowanie poglądów kandydatów i kandydatek do Parlamentu nt. związków partnerskich, równości małżeńskiej i nowelizacji Kodeksu Karnego tak, by chronił osoby LGBT przed przemocą na tle homo- i transfobii.

W jaki sposób badano poglądy poszczególnych kandydatów? Posłużył temu monitoring wyborczy, który KPH przeprowadziło przy wsparciu Mam Prawo Wiedzieć. Drugim elementem weryfikującym byli sami obywatele, którzy obywateli wysyłali bezpośrednio zapytania do polityków.

Jak prezentują się wyniki?

W podziale na partie na podium stanęły Inicjatywa Polska (70 proc. odpowiedzi), Wiosna (66 proc. odpowiedzi) i Zieloni (65 proc. odpowiedzi). Tuż za nimi partia Razem (56 proc. odpowiedzi). Słabo wypadła Nowoczesna (32 proc. odpowiedzi). Rozczarowuje SLD (9 proc. odpowiedzi). Natomiast PO konsekwentnie ignoruje pytania ze strony społecznej i nt. równości osób LGBT nie jest chętna zająć stanowisko (8 proc. odpowiedzi).

Jak się zatem okazuje, ani Lewica ani Koalicja Obywatelska nie mogą pochwalić się dobrymi wynikami. W przypadku komitetu pod wodzą Zandberga, Czarzastego i Biedronia jedynie 32 proc., czyli 300 z 910 kandydatów i kandydatek ustosunkowało się do sprawy związków partnerskich, równości małżeńskiej i nowelizacji Kodeksu karnego. Jeszcze gorzej jest w Koalicji Obywatelskiej, której wynik to 12 proc., co daje 123 z 919 kandydatów i kandydatek startujących w wyborach.

Na tle kandydatów i kandydatek do Sejmu fatalnie wypadają osoby startujące do Senatu. Wśród osób kandydujących z Paktu Senackiego (Koalicja Obywatelska i Lewica 2019) oraz z osób z opozycji spełniających kryterium niestosowania mowy nienawiści odpowiedzi na pytania z monitoringu udzieliło zaledwie 10 ze 108 osób.

Nieobecni

Wśród kandydatów i kandydatek, którzy odpowiedzieli osobom LGBT oraz ich sojusznikom i sojuszniczkom zabrakło lidera Platformy Obywatelskiej – Grzegorza Schetyny oraz kandydatki PO na premierkę Małgorzaty Kidawy – Błońskiej. Z Koalicji Obywatelskiej brakuje również Cezarego Grabarczyka, Pawła Kowala, Joanny Kluzik-Rostkowskiej, Sławomira Neumanna czy Grzegorza Napieralskiego.

Wielkimi nieobecnymi ze strony Lewicy 2019 są liderzy partii Razem i SLD - Adrian Zandberg i Włodzimierz Czarzasty, którzy nie określili swojego stosunku do związków partnerskich, równości małżeńskiej i nowelizacji Kodeksu karnego. Brakuje też Małgorzaty Sekuły – Szmajdzińskiej z SLD.

Jak odpowiadali kandydaci?

Czy w Polsce należy wprowadzić regulację prawną związków par osób tej samej płci (niezależnie od formy, tj. związki partnerskie lub równość małżeńską)?

• Lewica 2019: TAK – 99 proc.

• Koalicja Obywatelska: TAK – 98 proc.

Czy w Polsce należy wprowadzić równość małżeńską?

• Lewica 2019: TAK – 80 proc.

• Koalicja Obywatelska: TAK – 50 proc.

Czy w Polsce należy wprowadzić związki partnerskie?

• Lewica 2019: TAK – 82 proc.

• Koalicja Obywatelska: TAK – 88 proc.

Czy w Polsce należy wprowadzić związki partnerskie i równość małżeńską?

• Lewica 2019: TAK – 68 proc.

• Koalicja Obywatelska: TAK – 40 proc.

Czy Kodeks karny powinien zostać rozbudowany o przesłanki orientacji seksualnej i tożsamości płciowej tak, by chronił osoby LGBT przed przemocą motywowaną homo- i transfobią?

• Lewica 2019: TAK – 90 proc.

• Koalicja Obywatelska: TAK – 86 proc.

W podsumowaniu monitoringu nie zostały uwzględnione komitety wyborczej, w skład których wchodzą takie partie jak PiS, PSL, czy Konfederacja. Jak tłumaczy KPH, brane pod uwagę były tylko te komitety, które były zarejestrowane w całej Polsce i nie stosują mowy nienawiści. W przypadku PSL o nieobecności w spisie zadecydował fakt podęcia współpracy z Kukiz’15.

Odpowiedzi poszczególnych kandydatów można sprawdzać pod adresem http://www.glosujenamilosc.pl/. Politycy imają czas do czwartku do godz. 11.00, 10 października, aby odpowiedzieć na pytania monitorujące ich poglądy względem równości osób LGBT. Ostateczne wyniki ogłoszone zostaną 11 października.