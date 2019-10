Zniesienie obowiązku posiadania wizy nie jest gwarancją prawa wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych. Turyści wciąż będą mogli być zawróceni nawet z lotniska.

Trump w rozmowie z dziennikarzami dodał: "wkrótce podpiszę (...) będziemy podpisywać pełen program bezwizowy".

24 września prezydent Andrzej Duda, po spotkaniu w Waszyngtonie z amerykańskim przywódcą powiedział, że wszystko wskazuje na to, iż stosowne wymagania zostały przez Polskę spełnione i droga do programu bezwizowego prawdopodobnie staje dla nas otworem. Dodał, że być może jeszcze przed końcem roku udałoby się, żeby wiz do USA nie było. "To są takie nieformalne informacje od administracji amerykańskiej, że proces ewaluacji wizowej zbliża się ku końcowi, bo to koniec września jest tą datą graniczną i że wszystko wskazuje na to, że wymagania zostały przez Polskę i Polaków w tym zakresie spełnione" - oświadczył Duda.

W sierpniu Polska i USA podpisały porozumienie o współpracy w zakresie bezpieczeństwa granic i imigracji, co stanowiło ważny krok na drodze do zniesienia przez USA obowiązku wizowego wobec Polaków. Umowę między polskim MSWiA i amerykańskim ministerstwem bezpieczeństwa narodowego podpisał polski ambasador w USA Piotr Wilczek oraz podsekretarz w resorcie bezpieczeństwa narodowego Chad F. Wolf.

Program bezwizowy (Visa Waiver Program, VWP) wszedł w życie w 1986 r. w celu wspomagania rozwoju turystyki i zacieśniania więzów USA z sojusznikami. W jego ramach corocznie wjeżdża do USA ok. 20 mln osób. Polska nie była dotąd objęta tym programem ze względu na zbyt wysoki odsetek osób, którym odmówiono wizy amerykańskiej. Programem VWP objętych jest 38 państw, w tym 23 kraje Unii Europejskiej. Wśród nich są kraje z naszego regionu, np. Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa i Estonia. Jedynie Bułgaria, Rumunia, Chorwacja i Cypr nadal nie spełniają warunków programu