Liderzy i liderki "Lewicy" (KW Sojusz Lewicy Demokratycznej) podpisali dziesięciopunktowy pakt na konwencji w Poznaniu; przedstawiła go Marceli Zawisza.

"Proponujemy pakt dot. 10 rozwiązań, które wprowadzimy w nowej kadencji Sejmu, te rozwiązania zagwarantują w Polsce prawdziwą równość i wolność dla kobiet" - powiedziała Zawisza.

Pierwszym punktem jest prawo do bezpiecznego przerywania ciąży na żądanie kobiety do 12. tygodnia, drugi postulat to dostęp do nowoczesnej i refundowanej antykoncepcji oraz rzetelnej edukacji seksualnej. Trzeci punkt to ustawowa gwarancja refundacji in vitro.

Czwartym postulatem jest dostęp do lekarza ginekologa "bez kolejek, bez upokorzeń, bez klauzuli sumienia". Lewica chce także gwarancji wysokich standardów opieki okołoporodowej oraz gwarancji miejsca w żłobku dla każdego dziecka. Po siódme lewica domaga się równości płac kobiet i mężczyzn.

Ósmym punktem jest wprowadzenie parytetu płci we władzach publicznych, dziewiątym skuteczna walka z przemocą domową i natychmiastowa izolacja sprawców tej przemocy oraz wprowadzenie edukacji antyprzemocowej w szkołach.

Dziesiątym punktem "Paktu dla kobiet" jest ściąganie alimentów przez administrację skarbową.