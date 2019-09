Zapytany w internetowej części rozmowy radia ZET, kto w razie wygranej PiS w wyborach będzie premierem - prezes Jarosław Kaczyński czy premier Mateusz Morawiecki, Sasin odpowiedział: "Naszym kandydatem na premiera jest Mateusz Morawiecki, jest premierem i jeśli wygramy wybory będzie również premierem po wyborach".

Mówił, że prezes PiS Jarosław Kaczyński w przeszłości, w trakcie poprzednich rządów PiS był premierem i "to był ten okres, kiedy bardzo dobrze miała się chociażby polska gospodarka, kiedy obniżano podatki". "Pokazał, że potrafi być znakomitym premierem" - dodał Sasin.

"Dzisiaj taka jest decyzja kierownictwa również Zjednoczonej Prawicy, że tym premierem jest Mateusz Morawiecki" - powiedział Sasin.

Morawiecki pytany w TVN24 pod konie sierpnia, czy będzie premierem po wyborach, odpowiedział, że "najpierw trzeba te wybory wygrać" i jeśli tak się stanie, to "kierownictwo polityczne podejmie odpowiednie decyzje w swoim czasie".

Dopytywany, czy to znaczy, że dziś nie ma jeszcze kandydata, Morawiecki powiedział wówczas: "Dziś nie ma decyzji, co będzie po wyborach". "Tak jak to się odbywa we wszystkich krajach na całym świecie, we wszystkich partiach" - podkreślił. Pytany, czy lepszym szefem rządu byłby on, czy prezes PiS, powiedział: "Myślę, że pan prezes Jarosław Kaczyński byłby znakomitym i najlepszym premierem". I dodał: "Jestem przekonany, że pan prezes byłby lepszym premierem".

We wtorek szef PO Grzegorz Schetyna ogłosił, że kandydatką Koalicji Obywatelskiej na przyszłego premiera jest obecna wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa