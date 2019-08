Zapytana w środę przez dziennikarzy o kwestię publikacji list poparcia dla kandydatów do KRS marszałek Sejmu oświadczyła, że nie ma jeszcze decyzji w tej sprawie. Pytana, czy z decyzją poczeka do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, Witek odpowiedziała: "w tej chwili nie mam innego wyjścia". "Pozostało tylko czekać na rozstrzygnięcie TK" - dodała.

Wcześniej, podczas śniadania prasowego z dziennikarzami, Witek przekazała, że ws. list poparcia do KRS "zrobi to, co rozstrzygnie TK".

W późniejszej wypowiedzi dla dziennikarzy marszałek zaznaczała, że "to nie jest proste, mamy zbieg przepisów, które mówią w tej samej sprawie o czymś zupełnie innym".

"Mam z jednej strony wyrok NSA, który uchyla w części decyzję szefa Kancelarii Sejmu - to nie jest wyrok nakazujący publikację, tylko uchylający w części decyzję szefa Kancelarii Sejmu. Jednocześnie mam aż trzy wnioski prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zakazujące mi publikowania tej listy do czasu rozstrzygnięcia przez niego tej sprawy, dlatego że włączył się dodatkowy podmiot, który zakwestionował upublicznianie jego danych osobowych. Otrzymałam też z Trybunału Konstytucyjnego informację, że Trybunał zajmie się sprawą stwierdzenia zgodności z konstytucją (przepisu) ustawy (o KRS dot. ujawnienia zgłoszeń kandydatów do Rady)" - wskazywała marszałek Sejmu.

W sierpniu grupa posłów PiS zaskarżyła do TK przepis ustawy o KRS dotyczący ujawnienia zgłoszeń kandydatów do Rady. Posłowie do skargi dołączyli wniosek o zabezpieczanie "tak, aby do czasu rozstrzygnięcia Trybunału, wyrok NSA nie podlegał wykonaniu".

Witek przekazała, że w piątek otrzymała z TK pismo z prośbą o przygotowanie w ciągu 30 dni stanowiska w sprawie skargi posłów PiS. Jak podkreśliła, najprawdopodobniej 29 sierpnia stanowisko trafi do komisji ustawodawczej.

Wybór przez Sejm 15 członków sędziów KRS na czteroletnią kadencję odbył się w marcu ub.r. zgodnie z nowelizacją ustawy o KRS, która weszła w życie w połowie stycznia 2018 r. Wcześniej wybierały ich środowiska sędziowskie. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia propozycji kandydatów do KRS były grupy 25 sędziów i co najmniej dwóch tysięcy obywateli. Wpłynęło 18 kandydatur.

Do Kancelarii Sejmu były składane wnioski m.in. polityków i organizacji społecznych o udostępnienie informacji o imionach, nazwiskach i miejscach orzekania sędziów, którzy poparli zgłoszenia kandydatów do KRS. Szef Kancelarii Sejmu odmawiał udostępnienia tych danych.

Skargę na odmowę przez Kancelarię Sejmu udostępnienia załączników do zgłoszeń kandydatów na członków KRS - zawierających wykaz obywateli i sędziów popierających te zgłoszenia - złożyła posłanka PO-KO Kamila Gasiuk-Pihowicz. Kiedy warszawski Sąd Administracyjny uchylił decyzję szefa Kancelarii Sejmu, ta odwołała się do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

28 czerwca NSA orzekł, że Kancelaria Sejmu powinna udostępnić wykazy nazwisk osób popierających kandydatów do KRS złożone w ramach procedury wyboru 15 sędziów członków Rady przez Sejm.

14-dniowy termin na udostępnienie list poparcia, liczony od dostarczenia Kancelarii Sejmu pisemnego uzasadnienia wyroku NSA, minął 30 lipca. Tego dnia Centrum Informacyjne Sejmu poinformowało, że do Kancelarii Sejmu wpłynęło wydane 29 lipca postanowienie prezesa UODO zobowiązujące Kancelarię Sejmu do powstrzymania się od upublicznienia lub udostępnienia w jakiejkolwiek formie danych osobowych sędziów, zawartych w wykazach osób popierających zgłoszenia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa.

Jak zaznaczono, postanowienie to ma charakter tymczasowy i zakazuje udostępniania danych do czasu wydania przez prezesa UODO decyzji kończącej postępowanie w sprawie. "Kancelaria Sejmu będzie oczekiwać na wydanie przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ostatecznej decyzji o dopuszczalności ujawnienia danych osobowych sędziów" - dodano.

W połowie sierpnia Europejska Sieć Rad Sądownictwa wezwała Kancelarię Sejmu do opublikowania list poparcia dla kandydatów do KRS. Zdaniem ENCJ, wykonanie tego obowiązku wynika z wyroku NSA i powinno nastąpić jak najszybciej.