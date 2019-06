Spotkanie zorganizowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu ma przedstawić potencjał sektora technologicznego oraz umożliwić polskim przedsiębiorstwom nawiązanie kontaktów biznesowych z największymi na świecie firmami branży IT, funduszami venture capital oraz potencjalnymi partnerami z Doliny Krzemowej. W forum udział biorą przedstawiciele takich firm jak Microsoft, Booksy czy DataWalk.

„Jest tak w Europie Centralnej, że są dobre połączenia wschód-zachód, a nie ma tych połączeń w perspektywie północ-południe. I to jest właśnie coś, co chcemy stworzyć: chcemy połączyć państwa bałtyckie z Bułgarią, Grecją, Chorwacją. To jest nasze wielkie dążenie i myślę, że to jest także szansa dla państwa firm” – powiedział prezydent, zwracając się do przedstawicieli firm uczestniczących w forum.

„My w Inicjatywie Trójmorza jako jedno z największych państw tej części Europy mamy dużą ambicję – chcemy być swoistym hubem, z którego będą się rozprzestrzeniały możliwości biznesowe, komunikacyjne, energetyczne. Zachęcam państwa do takiego spojrzenia” – oświadczył Duda.