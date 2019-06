Pytany w Polsat News o potencjalnego koalicjanta po tegorocznych wyborach parlamentarnych, Gowin powiedział: "Nie ukrywam od 3,5 roku, że dla mnie naturalnym pierwszym partnerem do wyboru jest ruch Kukiz'15". "Ale podkreślam od paru tygodni, od wyborów europejskich: nie wykluczałbym też możliwości współpracy z Polskim Stronnictwem Ludowym" - dodał.

Na pytanie, czy możliwe jest "wchłonięcie" przez Zjednoczoną Prawicę niektórych polityków z Kukiz’15, Gowin odparł, że "przede wszystkim trwają rozmowy na temat połączenia sił, na temat wspólnych list". Podkreślił jednak, że te rozmowy są "w bardzo wstępnej fazie". "Czym innym jest wchłonięcie ruchu Kukiz'15 - myślę, że to nie wchodzi w grę, Paweł Kukiz jest postacią taką bardzo suwerenną, bardzo samodzielną w myśleniu i działaniu, natomiast wspólne listy - być może jest to wariant do rozważenia, ale nic nie jest przesądzone" - powiedział.

Jak dodał, chodzi o wspólne listy w skali ogólnopolskiej. "Nie zamierzamy kaperować pojedynczych polityków, byłoby to nie fair wobec środowiska, w którym - jeszcze raz to podkreślę - być może po wyborach będziemy widzieli potencjalnego partnera do rządzenia" - stwierdził wicepremier.

Jarosław Gowin jest liderem ugrupowania Porozumienie, które wraz z PiS i Solidarną Polską tworzy Zjednoczoną Prawicę. (PAP)