Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach nadzoruje postępowanie prowadzone przez Centralne Biuro Śledcze Policji w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej wyłudzenia podatku VAT. Na polecenie prokuratora funkcjonariusze zatrzymali kolejne dwie osoby, które usłyszały zarzuty. Na wniosek prokuratora Sąd zastosował wobec jednego z zatrzymanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, a wobec drugiego z zatrzymanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze.

Grupa wyłudzała podatek VAT

W toku postępowania prowadzonego przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach prokurator ustalił, że członkowie zorganizowanej grupy przestępczej wystawili kilkaset nierzetelnych faktur VAT o łącznej wartości ponad 48 milionów złotych. W ten sposób doprowadzili do wyłudzenia podatku VAT w kwocie ponad 5 milionów złotych i usiłowali wyłudzić kolejne 5,6 miliona złotych. Grupa dokonywała wyłudzenia podatku VAT wielkiej wartości w związku z obrotem blachą aluminiową, puszkami z deklami, woskiem palmowym, osłonkami aluminiowymi do podgrzewaczy i innymi towarami.

Usłyszeli zarzuty

W toku postępowania prokurator przedstawił jednemu z zatrzymanych zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą kwalifikowany z art. 258 par. 1 i 3 kodeksu karnego, uczestniczenia w procederze wystawiania i posługiwania się fikcyjnymi fakturami VAT w ramach transakcji o charakterze karuzelowym w wyniku czego doszło do wyłudzenia podatku VAT na szkodę Skarbu Państwa. Drugi z zatrzymanych usłyszał zarzuty współkierowania zorganizowaną grupą przestępczą mającą na celu wyłudzenia podatki VAT oraz wyłudzenia podatku VAT.

Środki zapobiegawcze

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator skierował do Sądu wniosek o zastosowanie wobec jednego z podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd w pełni podzielił argumentację prokuratora i zastosował wobec tego podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Wobec drugiego z zatrzymanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze. Podejrzanym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. W toku prowadzonego postepowania zatrzymano łącznie 21 osób. Prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań w tej sprawie.