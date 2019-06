Szymański: Hazard Tuska przyniósł porażkę opozycji [WYWIAD]

Co się zmieni w europejskiej polityce po wyborcach do PE?

Oczekujemy zmian, ale destabilizacja Unii Europejskiej nie leży w polskim interesie. W tak biało-czarnym obrazku my siebie nie widzimy. Inne ryzyko, jakie się wiąże z tym wynikiem wyborczym, jest takie, że partie status quo zinterpretują jako zielone światło do tego, by nie zmieniło się nic. To byłoby zabójcze, ponieważ oznaczałoby, że Europa, zamiast wykorzystać to nowe otwarcie jako szansę na zmianę, brnie w kierunku tych samych problemów i rozwiązań, które napędziły wiele strachu w wielu stolicach europejskich. Nie u nas, bo my olbrzymie zaburzenie zaufania do Unii oglądamy z zewnątrz, widzimy je we Włoszech, Francji czy w Holandii, ale nie w Polsce.

Chociaż wybory wygrali chadecy, to stracili większość z socjalistami. Z kolei zieloni i liberałowie, którzy dużo zyskali i mogliby wejść do wielkiej koalicji, są bardzo konfrontacyjni wobec chadeków, deklarują, że nie poprą ich kandydata na szefa KE. Czy to nie jest moment, by PiS odnowił negocjacje i zbliżył się do Europejskiej Partii Ludowej?

Paradoksalnie, to właśnie EPL jest dzisiaj w najtrudniejszym położeniu. Obóz lewicowo-liberalny, bardzo silny po tych wyborach, będzie zapewne nalegał na to, żeby chadecja pasywnie przyjęła ich agendę. To widzieliśmy w kampanii, gdy chadecja była dyscyplinowana przez socjaldemokratów w kwestiach dotyczących wartości czy wierności projektowi europejskiemu, poniekąd związanych m.in. z tematyką praworządności. EPL musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chce być przystawką obozu lewicowo-liberalnego, czy też zdecyduje się chronić swoją tożsamość i pokaże, że stanowi realną alternatywę dla liberalnej lewicy. Teraz jest czas wyboru.

Jej ambitne podejście najpierw musiałaby potwierdzić doraźna współpraca wokół konkretnych tematów. W odróżnieniu od parlamentów krajowych, w Parlamencie Europejskim nie ma trwałych koalicji, one są budowane w niemal każdej sprawie politycznej od podstaw. Poprzednia kadencja pokazuje, że wielka koalicja chadeków i socjalistów miała wpływ na decyzje personalne, ale jeśli chodzi o decyzje polityczne, najważniejsze, związane z tym, jak wygląda prawo unijne, jak Unia działa, bardzo często dochodziło do pęknięcia i zawiązywana była inna koalicja – EPL z ALDE i EKR (frakcja, do której należy PiS – red.). Tutaj się nic nie zmieni. EKR zachowa gotowość do budowania właśnie takich koalicji, nieformalnych, mniej dostrzeganych w publicystyce. Ich spoiwem jest głównie wspólny rynek i polityka bezpieczeństwa.