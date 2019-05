Weber, Timmermans, Szefczovicz? Unijni liderzy zaczęli szczyt ws. stanowisk

W Brukseli we wtorek po godz.18.30 rozpoczął się szczyt UE, na którym unijni liderzy maja rozmawiać o obsadzie kluczowych stanowisk. Wypowiedzi szefów państw i rządów wskazują na to, że o porozumienie będzie trudno. Pewne jest, że nie będzie go już teraz.