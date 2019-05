Biedroń przed przywitaniem Timmermansa zapytany przez PAP o zaangażowanie europejskiego polityka w kampanię wyborczą Wiosny podkreślił, że jego formację i wiceszefa Komisji Europejskiej łączy wspólny cel - "powiedzieć nie ksenofobii, powiedzieć nie egoizmom narodowym". Dodał, że razem mają również pozytywne cele, którymi są "dalsza integracja UE", "wzmacnianie wspólnoty nie tylko w obszarze infrastruktury, ale także różnych polityk".

Dodał, że Timmermans jest kandydatem Wiosny na przewodniczącego Komisji Europejskiej w następnej kadencji PE. "Wszystko wskazuje, że tak będzie" - ocenił.

"Timmermans jest politykiem europejskim, a my jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, to jest wspólny organizm. Tak jak ministrowie rządu robią kampanię w Polsce, tak samo ministrowie rządu europejskiego robią kampanię w całej Europie. To jest to samo, tylko skala jest inna, tu jest lokalna, a tam ogólnoeuropejska" - powiedział Biedroń.

Dodał, że ma nadzieję, że Timmermans przyjedzie do Polski jesienią, na wybory parlamentarne. "Mam nadzieję, że przyjedzie już jako szef Komisji Europejskiej. Mam też nadzieję, że będzie wspierał Wiosnę" - dodał.

"Wpiera nas od samego początku i nam kibicuje, bo my jesteśmy siła postępową, a Frans Timmermans reprezentuje siły postępowe w UE. Też chce większej integracji europejskiej. Chce Europy, która będzie współpracowała ze sobą. Wspiera Polskę, walczy o praworządność w Polsce, co ma duże znaczenie dla Polaków. Cieszę się, że Frans jest tutaj po raz kolejny, żeby powiedzieć Polakom +spring is coming+" - podkreślił Biedroń.

Timmermans zapytany przez PAP o uzasadnienie wsparcia udzielnego w kampanii wyborczej Wiośnie ocenił, że partia ta jest bardzo ważną częścią polskiej sceny politycznej. Jako partia "jest otwarta na ludzi". Podkreślił również, że Wiosna oferuje wiele możliwości młodym ludziom w Polsce, którzy szukają partii dla siebie". Dodał też, że oczekuje, iż politycy Wiosny, którzy zdobędą mandant w najbliższych wyborach dołączą do "jego rodziny politycznej" w PE.

Timmermans po przylocie pojechał "Wiosnobusem" na krótką wycieczkę po warszawskiej Woli. Później przesiadł się do tramwaju, stylizowanego na zabytkową salonkę, udekorowanego transparentami Wiosny. W tramwaju rozmawiał z działaczami Przedwiośnia, młodzieżówki Wiosny, o ich programie politycznym dla młodych ludzi. Pozował z nimi do wspólnych zdjęć.

W trakcie przejażdżki wiceszef KE wysłuchał też odegranej na fortepianie "Ody do radości" - hymnu UE. Rozmawiał z kandydatami Wiosny w najbliższych wyborach, a także sympatykami tej partii. Tramwaj przejechał z Woli, przez Centrum, na Pragę. Na przystanku Timmermas dziękował warszawiakom, którzy chcieli zrobić sobie z nim zdjęcie, za wsparcie dla partii Biedronia.

Na wieczór zaplanowano kolejne spotkanie Timmermansa z politykami Wiosny, a także wspólne z Biedroniem wystąpienie dla mediów.

W środę odbędzie się też wspólna konferencja prasowa Timmermansa i szefa Wiosny, która poświęcona będzie m.in. kwestii praworządności oraz zaprezentowaniu wspólnej dla obu polityków wizji "Europy przyszłości". Biedroń i kandydat socjalistów na szefa KE mają się też odnieść - w kontekście ostatnich wydarzeń - do relacji państwo-Kościół.

Timmermans, jest kandydatem Partii Europejskich Socjalistów na stanowisko przewodniczącego przyszłej Komisji Europejskiej. (PAP)

autor: Krzysztof Kowalczyk