Koalicja Europejska ruszyła w połowie kwietnia z ogólnopolską kampanią "akcja ewakuacja", która prezentuje billboardy z wizerunkami polityków PiS startującymi do Parlament Europejskiego. Na billboardach widnieją wizerunki polityków PiS startujących w wyborach do PE z dopiskiem "Uwaga! Ucieka do Brukseli!". Na billboardzie z europosłem Czarneckim ("dwójka" w okręgu warszawskim) widnieje napis: "niech opowie jak ustawił rodzinę".

O wygranym procesie Czarnecki poinformował w swoich wtorkowych wpisach na Twitterze. "Pierwszy proces w trybie wyborczym w kampanii do Europarlamentu 2019! Wytoczyłem go Komitetowi Wyborczemu Koalicja Europejska. Będą musieli przeprosić za kłamstwa i oszczerstwa rozpowszechniane wobec mojej osoby!" - napisał europoseł PiS.

W kolejnym tweecie napisał: "Jeeest! Wygrałem proces w trybie wyborczym przeciwko Koalicji Europejskiej (PO-SLD-PSL-N-Zieloni! Będą musieli przeprosić publicznie".

W rozmowie z PAP Czarnecki poinformował, że proces wytoczył za publikację billboardów z jego wizerunkiem z podpisem "Uwaga! Ucieka do Brukseli".