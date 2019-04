Na jego rywala, ustępującego prezydenta Petra Poroszenkę głosowało 24,45 proc. uczestników drugiej tury wyborów.

Zełenski został zwycięzcą we wszystkich obwodach Ukrainy oprócz lwowskiego, gdzie wygrał Poroszenko. Ustępujący prezydent zwyciężył też w okręgu zagranicznym, gdzie poparło go 54,7 procent głosujących; prezydent elekt otrzymał tam 44,7 proc. głosów.

Wyniki wyborów prezydenckich uznane zostaną za oficjalne po ogłoszeniu ich przez CKW oraz opublikowaniu w prasie rządowej. Powinno to nastąpić do końca dnia 4 maja. Nowy prezydent obejmie stanowisko nie później niż 30 dni po ogłoszeniu oficjalnych wyników. Oznacza to, że Zełenski powinien zostać zaprzysiężony do 3 czerwca bieżącego roku – przypomina agencja Interfax-Ukraina.

Frekwencja w drugiej turze wyborów wyniosła 61,37 procent. Do głosowania uprawnionych było ponad 29,6 mln osób. W drugie turze wyborów głos oddało ponad 18,4 mln obywateli. Zgodnie z danymi Państwowej Służby Statystyki Ukrainy w państwie tym, według stanu na 1 stycznia 2018 r., mieszka ponad 42 mln ludzi; liczba ta nie obejmuje mieszkańców zaanektowanego przez Rosję Krymu i Sewastopola, który traktowany jest w ukraińskim prawie jako odrębna jednostka administracyjna.

Poprzednie, przedterminowe wybory prezydenckie, które rozpisano po obaleniu zbiegłego do Rosji prezydenta Wiktora Janukowycza, odbyły się w maju 2014 roku. Już w pierwszej turze zwyciężył wówczas Poroszenko, zdobywając 54,7 proc. głosów. Drugi wynik uzyskała wówczas była premier Julia Tymoszenko, na którą głosowało 12,81 proc. uczestników wyborów.