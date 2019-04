Szczerski był pytany w radiowej Trójce, jaki jest plan wizyty prezydenta Dudy w USA w czerwcu i czy planowane jest spotkanie z prezydentem Stanów Zjednoczonych.

Szef gabinetu prezydenta zaznaczył, że może zostać to potwierdzone - zgodnie z procedurami amerykańskimi - najwcześniej 30 dni przed wizytą. Jak dodał, prezydent USA wie, że Andrzej Duda będzie przebywał w czerwcu w jego kraju i jeśli "będzie wola" Trumpa, żeby polski prezydent zawitał do Białego Domu, to oczywiście strona polska zmodyfikuje program wizyty.

"Sygnały o tym, że prezydent Trump chciałby spotkać się z prezydentem Dudą są poważne" - podkreślił Szczerski.

Poinformował również, że Andrzej Duda zaprosił prezydenta USA do Warszawy na 1 września. "To zaproszenie podtrzymujemy. Wiemy, że ta data jest wpisana do kalendarza prezydenta Trumpa" - zaznaczył.