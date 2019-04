"Według GUS dług publiczny spadł na koniec 2018 roku do 48,9 proc. PKB, zaś deficyt wyniósł 0,4 proc. PKB. To najlepsze wyniki na koniec roku od ponad 10 lat. Kolejny raz pokazaliśmy, że wiemy jak w sposób racjonalny i odpowiedzialny zarządzać finansami i budżetem państwa" - napisał we wtorek na Twitterze Morawiecki.

Główny Urząd Statystyczny poinformował we wtorek, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2018 r. wyniósł 0,4 proc. PKB wobec 1,5 proc. PKB w 2017 r. po korekcie. natomiast dług sektora finansów publicznych wyniósł w 2018 r. 48,9 proc. PKB wobec 50,6 proc. PKB w 2017 roku. W wartościach nominalnych, deficyt wyniósł 7 mld 987 mln zł, zaś dług 1 bln 34 mld 358 mln zł.