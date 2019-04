Kolombo, Sri Lanka. Co najmniej 290 osób zginęło, a około 500 jest rannych po zamachach terrorystycznych, do których doszło na Sri Lance. Do serii eksplozji doszło w kościołach i hotelach. Policja aresztowała 13 osób. Funkcjonariusze dotarli też do furgonetki napastników, a także do ich kryjówki.