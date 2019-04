Decyzja o wyborze ma zapaść na przełomie maja i czerwca.

"Polak jest kandydatem na zastępcę dyrektora wykonawczego agencji Europol. Wybór jest potrzebny, bo kadencję kończy obecny wiceszef. Niedawno przygotowana został krótka lista kandydatów, która nie jest publiczna. Wiemy, że polski kandydat znalazł się na tej liście" – powiedział dyplomata.

Dodał, że spośród 29 potencjalnych kandydatów na krótkiej liście jest pięciu, którzy mają realne szanse na objęcie stanowiska. Kontrkandydatami Polaka, jak ujawnił dyplomata, są m.in. Niemiec i Estończyk.

Jak zaznaczył, nie może zdradzić nazwiska Polaka. Z nieoficjalnych informacji wynika, że jest to jeden z wyższych oficerów polskiej policji.

Osobę na to stanowisko zatwierdzają kraje członkowskie w ramach Rady UE na wniosek specjalnego komitetu, który został powołany do wyboru konkretnego kandydata. Musi go też zaakceptować rada zarządzająca Europolu.

Jak wskazał dyplomata, decyzja jest podejmowana większością kwalifikowaną, a Parlament Europejski jest w tej procedurze ciałem opiniującym.

Europejski Urząd Policji, czyli Europol (ang. European Police Office) to policyjna agencja Unii Europejskiej z siedzibą w Hadze. Pomaga krajowym organom ścigania w zwalczaniu poważnej przestępczości międzynarodowej i terroryzmu.