Trzaskowski: pewnie nie poparłbym dyrektywy o prawach autorskich

Pewnie nie poparłbym dyrektywy UE o prawach autorskich; być może wstrzymałbym się od głosu; rząd PiS odpowiada za to, by dyrektywę wcielić w życie tak, "by nie było problemów" - powiedział w środę prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Według niego obawy przed cenzurą w intrenecie są wyolbrzymione.