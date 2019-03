Zdaniem Biskupa nowym akcentem w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego było położenia nacisku na sprawy światopoglądowe.

"Dotychczas sprawy światopoglądowe nie były tak mocno akcentowane przez PiS, a raczej sprawy gospodarcze. To może spowodować, że kampania będzie emocjonalna zarówno ze strony PiS, jak i opozycji" – ocenił.

Biskup zauważył, że podczas sobotniej konwencji w Rzeszowie PiS zaprezentował ramowy program związany z wyborami europejskimi, było to dopełnieniem wcześniej składanych obietnic. Dodał, że PiS pierwszy pokazał swoje "jedynki" i "dwójki" w kampanii i swój program.

"Nie wiadomo, czy sprawy światopoglądowe były uwypuklone tylko na dzisiejszej konwencji, czy w kampanii będzie dużo takich akcentów, co by oznaczało, że będzie ona oparta w dużej mierze na emocjach. Do tej pory PiS raczej mówił o swoich zasługach, o gospodarce, o pieniądzach, a teraz mówi o tym, czego do tej pory unikał – o sprawach światopoglądowych" – skomentował Biskup.

W sobotę w Jasionce pod Rzeszowem (podkarpackie) odbyła się konwencja regionalna PiS z udziałem prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego, rozpoczynająca kampanię do wyborów do europarlamentu.