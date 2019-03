"Chcę być premierem wszystkich Polaków, który dba o Polaków i z myślą o wszystkich Polakach przygotowaliśmy +nową piątkę+, nasz nowy program. Po pierwsze, program zwiększenia mobilności. Drugi punkt to emerytura plus. Następnym projektem 500+ na każde dziecko" - mówi Morawiecki w spocie opublikowanym w internecie przez Kancelarię Premiera.

Szef rządu podkreśla w nim, że "czwarty punkt jest szczególnie dla młodych" - "dla wszystkich, którzy będą na umowach o pracę, na umowę zlecenie chcemy, żeby podatek PIT wynosił zero".

"Na wszystkie ważne projekty społeczne, rozwojowe, cywilizacyjne, gospodarcze mamy środki. Nasza +nowa piątka+ ma temu służyć, a nasza wiarygodność jest fundamentem realizacji tej piątki. Dziękuję wszystkim rodakom za zaufanie i wierzę, że z tą +nową piątką+ będziemy tworzyć razem Polskę, która będzie Polską naszych marzeń" – powiedział w spocie premier.

Pod koniec lutego prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki na konwencji w Warszawie zapowiedzieli nowe propozycje programowe - tzw. "nową piątkę PiS". Wśród nich znalazły się: wprowadzenie 500 plus od pierwszego dziecka, brak podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia, obniżenie PIT do 17 proc. i podwyższenie kosztów uzyskania przychodu, a także "trzynastka" dla emerytów oraz przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych przede wszystkim w małych miastach i na wsiach.