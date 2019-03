Wójcik: gdybym to ja był prokuratorem, nie wszcząłbym postępowania ws. Srebrnej

Gdybym to ja był prokuratorem, jestem wiceministrem sprawiedliwości, to nigdy bym nie wszczął takiego postępowania - powiedział we wtorek w TVN24 wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, pytany o postępowanie ws. spółki Srebrna.