Ze względu na wyłączenie ul. Kondratowicza z ruchu wprowadzone zostaną objazdy dla kierowców i komunikacji miejskiej.

Jak zaznaczył ratusz, "wyłączenie z ruchu ul. Kondratowicza będzie dużą operacją". Wprowadzanie zmian w ruchu rozpocznie się w piątek około godz. 22 i potrwa do niedzieli do godz. 20.

Wyłączone z ruchu zostaną ulice Bazyliańska i Kondratowicza na odcinku od ul. Ogińskiego do Łabiszyńskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Rembielińską oraz fragment ul. Kondratowicza od wyjazdu z parkingu przed Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim do ul. św. Wincentego.

Główne objazdy zostaną poprowadzone ulicami: Wysockiego – Matki Teresy z Kalkuty – Gilarska – Jórskiego do Radzymińskiej, Głębocka – Kondratowicza – Młodzieńcza, św. Wincentego – Borzymowska – Trocka, ciągiem Bartnicza – Wyszogrodzka do Chodeckiej i dalej do Łojewskiej, a także ul. Odlewniczą do Marywilskiej i Trasą Toruńską.

Stacja C21 "Bródno" będzie zlokalizowana wzdłuż ul. Kondratowicza pomiędzy skrzyżowaniem z ulicami Bazyliańską i Rembielińską a skrzyżowaniem z Łabiszyńską. Kierowcy jadący od strony ul. Wysockiego będą mogli przejechać przez skrzyżowanie z ulicami św. Hieronima i Ogińskiego, ale dalej możliwy będzie wyłącznie dojazd do budynków nr 7 po północnej stronie oraz 18 i 20 po stronie południowej. Połączenia z ul. Kondratowicza nie będzie miała Łabiszyńska. Zamknięty zostanie także wyjazd na ul. Kondratowicza drogą prowadzącą wzdłuż bazarku oraz w pobliżu budynków o numerach 4, 4A, B, C, D, E. Dojazd do tych bloków zostanie poprowadzony tymczasowym połączeniem wybudowanym od strony ul. Poborzańskiej. Od ul. Chodeckiej utrzymany będzie dojazd do budynków nr 25, 27, 27A i B, 29 i 31 oraz wytyczonych miejsc postojowych – część jezdni zajmie jednak plac budowy wentylatorni.

Zamknięte zostaną chodniki i droga dla rowerów po południowej stronie ulic Bazyliańskiej i Kondratowicza. Piesi i rowerzyści będą kierowani na tymczasowe, specjalnie zabezpieczone, przejście i drogę rowerową przez plac budowy po fragmencie południowej jezdni – na drugą stronę jezdni wrócą na wysokości ul. Łabiszyńskiej (w kolejnym etapie budowy ścieżka i chodnik zostaną wyznaczone poza placem budowy). Po północnej stronie ulicy piesi będą mogli przejść chodnikiem wzdłuż ogrodzenia placu budowy, zlokalizowanym na terenie osiedla. Przejście w poprzek placu budowy będzie możliwe na wysokości skrzyżowania z ul. Rembielińską i budynku nr 27, a na wysokości budynku nr 19 wytyczony będzie korytarz w poprzek placu budowy na drugą stronę ulicy. W rejonie kościoła św. Włodzimierza zamknięta będzie również droga dla rowerów po wschodniej stronie ul. Rembielińskiej. Wytyczony zostanie ciąg pieszo-rowerowy po zachodniej stronie ulicy. Przy kościele powstanie natomiast tymczasowy chodnik, którym będzie można dojść do przejścia wzdłuż placu budowy (i dalej do ul. Chodeckiej).

Stacja C20 "Kondratowicza" będzie zlokalizowana wzdłuż ul. Kondratowicza pomiędzy skrzyżowaniem z ulicami Malborską i 20 Dywizji Piechoty WP a skrzyżowaniem z ul. św. Wincentego. W czasie jej budowy od ul. Chodeckiej utrzymany będzie dojazd do szpitala i do budynków nr 35, 37, 39, 41, 43 po północnej stronie ulicy, a także wyznaczonych na jezdni miejsc postojowych. Połączenie z ul. Kondratowicza utracą zaś ulice Malborska i 20 Dywizji Piechoty WP. Dojazd do Urzędu Dzielnicy Targówek i budynku nr 18 będzie możliwy tylko od ul. św. Wincentego. Przeorganizowany zostanie ruch na skrzyżowaniu ulic Kondratowicza i św. Wincentego. Osoby jadące ul. św. Wincentego od strony Białołęki będzie obowiązywał nakaz skrętu w prawo (utrzymany będzie tylko dojazd do stacji paliw) lub lewo – prosto będą mogły pojechać tylko autobusy, taxi, MTON i pojazdy służb miejskich. Z kolei jadący ul. Kondratowicza od strony Młodzieńczej będą musieli skręcić w prawo w kierunku Trasy Toruńskiej (skręt w lewo będzie możliwy tylko dla autobusów, taksówek, MTON i pojazdy służb miejskich).

Zmiany będą obowiązywały również na skrzyżowaniu ulic Matki Teresy z Kalkuty, św. Wincentego i Gilarskiej. W godz. 6-21 ul. św. Wincentego w kierunku ronda Żaba będą mogły pojechać wyłącznie autobusy, taksówki, miejski transport osób niepełnosprawnych i pojazdy służb miejskich. Podobne ograniczenie zostanie wprowadzone także na odcinku od ul. Niwa w kierunku północnym.

W rejonie budowanej stacji zamknięte będą chodnik i droga dla rowerów po obydwu stronach ul. Kondratowicza. Po południowej stronie ulicy od wyjazdu ze szpitala do ul. 20 Dywizji Piechoty WP wytyczone zostaną tymczasowe przejście dla pieszych i droga dla rowerów. Powstanie także chodnik po północnej stronie łączący ul. Malborską z Kondratowicza.

Jak poinformował ratusz, objazdy dla linii autobusowych zostały wyznaczone w taki sposób, aby zapewnić mieszkańcom na czas budowy możliwie wygodne korzystanie z tego środka transportu. Autobusy linii: 104, 112, 118, 240 i N64 będą jeździły Toruńską do Łabiszyńskiej. 112 i 240 pojadą następnie ulicami Łojewską, Chodecką i Matki Teresy z Kalkuty do św. Wincentego. Dla autobusów linii: 126, 145, 156 i N02 objazd wytyczono ulicami: Bartniczą, Wyszogrodzką, Chodecką i Matki Teresy z Kalkuty do św. Wincentego.

Nietypową trasą będą jeździły autobusy linii 169 które, aby obsłużyć mieszkańców okolic ulic Łojewskiej i Łabiszyńskiej, w obu kierunkach (zarówno w kierunku pętli na Podgrodziu jak i Dworca Wschodniego), pojadą trasą objazdową zatrzymując się na tych samych przystankach. Dlatego prosimy o zwracanie uwagi na kierunek jazdy pokazany na wyświetlaczu autobusu.

Z kolei ulicami Matki Teresy z Kalkuty i Chodecką pojadą autobusy linii: 227, 256, 409 i 500. Ze względu na możliwe utrudnienia w ruchu autobusy linii 176 będą miały pętlę na przystanku Budowlana. Jednocześnie likwidacji ulegnie linia 376.

Zmienią się również trasy linii: 120 i N11 (prosto św. Wincentego), 204 (Łojewska – Chodecka – Wyszogrodzka), 214 (Odlewnicza) i 345 – autobusy skręcą z Łodygowej w Radzymińską i dojadą do Dworca Wileńskiego. Pasażerowie z Bródna będą mogli szybko dojechać do Śródmieścia i na Mokotów dzięki nowej linii tramwajowej 41.