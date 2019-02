USA apelują do Mołdawii, by nie zbaczała z demokratycznej drogi

Departament Stanu USA zaapelował do Mołdawii, by nie zbaczała z demokratycznej drogi i wezwał liderów politycznych tego kraju do sprawnego sformowania rządu. W niedzielnych wyborach parlamentarnych żadnej z partii nie udało się zdobyć większości.