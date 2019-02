"Jako polityczne środowisko ruch Młodej Polski należy już do historii, ale związki, przyjaźnie i poczucie wspólnych wartości pozostały. Dlatego bardzo konsekwentnie popieraliśmy Pawła Adamowicza, również w ostatnich wyborach (...) Paweł odszedł w tragicznych okolicznościach, ale ma godną następczynię i kontynuatorkę. Wiemy, że ona będzie kontynuować jego dzieło i także otworzy nowy rozdział w historii Gdańska, tego pięknego i ważnego miasta dla Polski" - powiedział na briefingu prasowym obok hali widowiskowej Ergo Arena, współzałożyciel RMP, Aleksander Hall.

Jak podkreślił, środowisko RMP "całym sercem i z pełną determinacją" popiera kandydatkę komitetu "Wszystko dla Gdańska" na najwyższy urząd w mieście. "Dla wielu z nas Olę. Ja muszę powiedzieć, że należę do tego pokolenia, które Olę zna od kołyski. I mogło obserwować, jak wzrastała, jak kształtowała się jako polityk, społecznik. Myślę, że naprawdę da bardzo wiele Gdańskowi. Mamy pełne zaufanie do jej kompetencji, mądrości politycznej, wyczucia, pracowitości. Olu - powodzenia - jesteśmy z Tobą" - zapewnił Hall.

Obrońca więźniów politycznych w latach PRL Jacek Taylor ocenił, że Dulkiewicz ma "charakter, jaki powinni mieć gdańszczanie". "I będzie naszą szefową przez długie lata" - zaznaczył.

"Ola ma twardy charakter - i dobrze. Niektórzy mówią, że Gdańsk to jednak kobieta i może mają rację" - mówił prezydent Sopotu, Jacek Karnowski.

Wiceprezydent Gdyni Katarzyna Gruszecka-Spychała powiedziała, że reprezentuje to samo pokolenie co Aleksandra Dulkiewicz. "Boję się cyfry, która określa ile lat się znamy. Pozwala mi ona jednak stwierdzić, że poza kompetencjami, które są oczywiste i widoczne na co dzień w pracy, to ja mogę z całego serca zaświadczyć, że Ola to jest bardzo dobry człowiek i idealnie wiedzący, co to jest służba publiczna" - oceniła.

Wsparcie dla Dulkiewicz zadeklarował też burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel.

Przedterminowe wybory na prezydenta Gdańska odbędą się w niedzielę 3 marca br. Rozporządzenie w tej sprawie podpisał premier Mateusz Morawiecki. Jest ono wynikiem wygaśnięcia mandatu prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, który zmarł 14 stycznia, po tym jak dzień wcześniej został zaatakowany nożem przez 27-letniego Stefana W. podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Oprócz Dulkiewicz, pierwszej zastępcy Adamowicza oraz szefowej jego sztabu wyborczego w wyborach samorządowych w 2018 r., o najwyższy urząd w Gdańsku ubiegają się także reżyser filmów dokumentalnych Grzegorz Braun oraz działacz katolicki i przedsiębiorca budowlany Marek Skiba z komitetu "Odpowiedzialni-Gdańsk".