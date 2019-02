Wprowadzenie "500 plus" od pierwszego dziecka, brak podatku PIT dla pracowników do 26 roku życia, "trzynastka" dla emerytów, przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych, obniżenie kosztów pracy - to "nowa piątka PiS", zaprezentowana podczas sobotniej konwencji programowej partii.

Karczewski we wtorek na konferencji prasowej w Senacie został zapytany, dlaczego podczas konwencji PiS nie padły słowa o nauczycielach, niepełnosprawnych i lekarzach rezydentach, czyli grupach, które planują strajki i protesty i które uważają, że zostały pominięte w sobotę przez polityków PiS.

Marszałek Senatu podkreślił, że te środowiska na pewno nie będą pominięte, ponieważ - jak zauważył - toczą się np. rozmowy z nauczycielami. Jak dodał, program PiS jest tworzony nie w wyniku konfliktów społecznych, tylko w wyniku rozmów z Polakami.

"Prawo i Sprawiedliwość słuchało, słucha i będzie słuchać obywateli, wsłuchuje się w głosy obywateli - nie tylko tych grup, które protestują, strajkują, (...) tylko słuchamy wszystkich, z wszystkimi rozmawiamy i podjęliśmy takie decyzje, decyzje, które bardzo cieszą opinię publiczną" - mówił marszałek Senatu.