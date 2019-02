40 proc. ankietowanych uważa, że przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego opozycja nie zdoła stworzyć jednego dużego bloku; 34 proc. jest przekonana, że tak się stanie.źródło: ShutterStock

41 proc. Polaków uważa, że w wyborach do PE oraz w wyborach do Sejmu i Senatu, partie opozycyjne powinny utworzyć wspólny blok wyborczy; 36 proc. uprawnionych do głosowania nie popiera takiego pomysłu, a 23 proc. nie ma zdania w tej kwestii - wynika z sondażu CBOS "Polacy o zjednoczeniu opozycji".